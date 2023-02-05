動力火車「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場將於4月22、23日在台北小巨蛋登場，門票今元宵節開賣1分鐘秒殺完售，當下尤秋興與顏志琳兩人正在錄音室錄製新歌，錄到一半滑開手機看賣票狀況，發現2場共2萬4000個座位全都清空，2人又驚又喜表示：「很受寵若驚，非常開心，真的很感謝歌迷的支持，我們也一定會更加努力準備精彩的表演，錄完新歌要來吃湯圓慶祝。」

為了回饋歌迷持續的支持，唱片公司首度公開：「安可場演唱會從硬體、服裝到視訊都會升級，可以說是接近一套嶄新的豪華版，最後還可以把只送不賣的演唱會手燈帶回家當紀念品，這場豪華演出絕對要請歌迷拭目以待。」

台北安可場演唱自從公佈訊息後，動力火車不僅在新年期間大玩拜年迷因梗圖，每張圖都有不同的細節，但唯有不變的是供桌上掛有演唱會海報，歌迷笑說：「真的要從初一要虔誠膜拜到元宵節，不然好怕買不到。」一系列迷因梗圖按讚數加起來衝破10萬，陸續再到動力火車開工影片、演唱會電視廣告強力放送，讓歌迷哀嚎「拜託不要再宣傳了，就說了真的會買不到票」、「真的一秒沒票」、「跪求加場」；對此，動力火車所屬的華研唱片表示：「暫時不會追加。」