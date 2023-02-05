新竹市前市長林智堅禍不單行，繼教育部駁回他的中華大學論文案訴願後，國科會竹科管理局也對他提告侵權。國科會今天表示，有關「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案之違約及侵權情事，竹科管理局已依法處理，且已進入司法程序。

林智堅去年7月遭檢舉，他在2008年7月的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲科管局在2008年間，委託中華大學科技管理學系執行之研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。

林智堅碩論遭指與系上教授同年的竹科標案內容高度重複，但他稱自己是共同參與者，論文內容也是原創。不過，根據竹科與中華大學當時簽訂的合約，沒有竹科同意書，即便是共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。

關於林智堅的中華大學論文碩論涉及侵害竹科管理權的智慧財產權，國科會主委吳政忠及竹科管理局長王永壯去年下半年每次到立法院進行業務報告時，都被立委問到此一議題，他們要求盡速處理。

林智堅在中華大學的論文因為抄襲而被撤銷碩士學位，他向教育部提出訴願，教育部已經駁回。而在此同時，竹科管理局再給予林智堅重錘，證實對林智堅的論文涉及侵權正式提告。

立委王鴻薇今天在臉書發文說，她上任立委後即與竹科管理局聯繫，針對林智堅中華大學論文抄襲案，要求一定得在時限內提告，以免讓林躲過應有的法律追訴。如今，竹科管理局具體回覆她，去（2022）年12月30日已向台灣新竹地方法院遞交民事起訴狀，今年1月3日也已向台灣新竹地方檢察署提出刑事告訴狀。

國科會回覆本報詢問時也表示，有關「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案之違約及侵權情事，竹科管理局已依法處理，且已進入司法程序，基於偵查不公開，對於案情，無進一步說明。