美國不聽中方解釋，執意以飛彈擊落中國的民用偵查氣球。大陸國關學者李慶四表示，目前全球的共識，都是對民用航空器在沒有傷害對方安全的前提下，不實施打擊。在尚未取得中方的氣球有何具體違規證據前，美軍就出手予以擊落，在全世界開了惡劣的先例。如此一來，全球其他國家是否都可以比照美國的行為如法炮製？

「來而不往非禮也」，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、國際關係學院教授李慶四表示，如果日後美方的無人機對華抵近偵察，中方是否也可以視其為不懷好意，或是誤開槍，也同樣把美方的飛行器打下來？美國會做何感想？如果屆時發生類似事件，美國就得承擔自己開啟先例的後果。

李慶四表示，中國官方已經表明是民用氣球而且是偏離航道、誤入美國領空，但美方為何非要一口咬定就是間諜氣球？這些都是莫須有且小題大作、故意找碴，因為世界各國通用的做法都是利用高科技的衛星偵測，中方沒有必要使用這麼低技術含量的工具且拙劣的方式去刺探美方的機密。

2月3日晚間，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。王毅呼籲，面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

顯然這通電話並未發揮作用，美方最後還是選擇最極端的手段、先下手為強擊落氣球。李慶四表示，美國自己單方面關上協商談判的大門，出現極其情緒化的反應，如果日後美國自己的飛行器也被其他國家擊落，到時候就不要怪罪別人。

針對中國外交部今天上午發布聲明稱，「將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利」，中方會祭出何種反制措施？

李慶四表示，這次事件給了中國企業很好的警示，與美國合作時隱含不可估量的風險，對於美方會破壞中國民間資產，中方必須加強防範，和美方來往時，要把類似風險考慮進去。

至於美國軍方的船艦和戰機經常以「航行自由」為名，進入中國大陸聲稱具有主權的南海範圍甚至過航台灣海峽，李慶四認為，日後中方的容忍空間勢必受到限縮，畢竟美國都已經擊落中國的民用航空器，如果美機、美艦在中方認定的領土領空範圍內做出具有軍事意涵的舉動，中方自然也不會無動於衷。