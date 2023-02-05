砂石車擋風玻璃破損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘭陽溪泰雅大橋橋下的工地，昨發生一起意外，1輛怪手司機操作吊臂180度大迴轉時，「沒有煞車」的直接擊中行駛中的砂石車，導致擋風玻璃嚴重破裂凹損，雙方司機都驚嚇不已！該撞擊影片遭民眾上傳抖音，網友們紛紛留言，「阿娘喂」、「說好不打臉的」等，也替砂石車司機捏一把冷汗。

從影片中看到1輛怪手司機在操作吊臂時，疑似沒注意一旁有砂石車要經過，180度快速右迴轉，正巧擊中砂石車駕駛座的擋風玻璃，撞擊力大到車身上下震動，擋風玻璃碎裂凹陷，砂石機司機驚嚇不已。

影片上傳抖音後，引起網友熱烈回應，「阿娘喂」、「說好不打臉的」、「夭壽喔」、「嚇到挫賽」、「芭比Q了」、「吃力了」、「休~碰」，加上影片配音，直說「咻！碰！很大聲」，在場的人都嚇呆了。

據了解，事故發生在昨天，為宜蘭縣政府發包蘭陽溪的砂石疏浚工區，影片是工地監視器畫面，當時該輛砂石車載滿砂石要駛入過磅區，砂石車左前方的怪手則負責將砂石挖起來放置另一方。

縣府民政處表示，這起事故是否為怪手司機分心，不小心疏失？還是砂石車未依現場指示進入過磅區？目前縣府的疏浚外包公司正與砂石貨運業者，雙方釐清責任調解中。