台東民俗盛事天后宮神明遶境祈福活動今明兩天登場，51家廟宇今天中午起繞境台東市，為避免陣頭鬥毆、青少年聚眾或有心人士利用活動滋事，影響社會治安，台東縣警察局台東分局強調「聚眾鬥毆零容忍」，並報請台東地檢署檢察官指揮坐鎮，如有聚眾鬥毆等不法事件將隨時出動法辦。

台東縣警察局台東分局長李益杰表示，為防範有心人士利用活動滋事，日前舉行專案會議，強化「天后宮神明遶境祈福活動」安全維護警衛部署，針對轄區易鬧事地段及路口實施管制，預防聚眾鬥毆等違法、脫序情事，遇有衝突事件發生將立即壓制與法辦。

李益杰表示，元宵節陣頭遶境祈福活動是地方年度重要盛事，主要是敬神祈求庇佑美意，提醒民眾自律，切勿因一時衝動，且為提升台東民俗文化之品質，確保活動順利進行，警方將確實執行防制暴力行為，宣示對聚眾鬥毆零容忍。

台東地檢署也展現全力捍衛警察依法執行公權力之決心，呼籲切莫利用本次遶境活動任意滋事，對於違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序及懲治不法行為。