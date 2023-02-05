台灣燈會今日登場，交通部觀光局舉辦國際記者會(交通部提供)

台灣燈會今（5）日正式登場，此次燈會是睽違23年後重返台北市舉辦，也是疫後首場大型重要節慶活動，交通部觀光局特別邀請來自美國、日本、韓國等16個國家地區、近百名媒體來台賞燈與踩線，今日上午也舉行國際記者會，介紹台灣燈會。

今年的台灣燈會是第34屆，過去台灣燈會都在台北市舉辦，2000年之後轉至各縣市輪流主辦，睽違23年之後，今年重返台北市這個起點。

交通部觀光局表示，1990年首創「台灣燈會」，經過創新精進，融入新科技、已成為台灣農曆正月15日元宵節最重要的節慶盛會，也是台灣規模最大、觀賞人潮最多的慶典活動，更獲國際知名媒體CNN、Discovery頻道等多次推薦與盛讚，並入選為「世界夜景遺產」之一。

觀光局表示，此次與台北市政府合作，以祈願心情向國際旅客傳達台灣生活已步入正軌，大型活動均能如期展開，特別邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、印度、馬來西亞、印尼、汶萊、越南、泰國、香港、德國、荷蘭、西班牙、法國、義大利等16個國家地區、近百名媒體來台賞燈與踩線，今日上午的國際記者會，由交通部觀光局局長張錫聰、台北市政府觀光傳播局主任秘書蕭君杰主持。

張錫聰表示，去年10月13日起我國開放邊境，去年來台旅客突破88萬人次，入境觀光復甦，超出設定目標。 此次透過台灣燈會的盛況，可看出疫後台灣觀光環境的改善、旅遊玩法的不同與常態生活的回復，期待各國旅客選擇台灣做為疫後療癒身心的觀光旅遊目的地。

張錫聰表示，台灣觀光面對這波疫情，已加強投入資源，建立深度多元優質的旅遊環境，2023年起布局衝刺國際市場；為加速復甦力道，也將積極整合各方資源暨結合觀光產業界，推動「加速國際觀光客來台方案」，期待今年的入境人次目標達到疫情前的50％以上也就是600萬，並於2024年恢復到疫情前1186萬來台旅客人次。