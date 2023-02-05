民進黨主席賴清德上周三在中執會開出就任改革的第一槍，將台南正副議長賄選案移送中評會調查，並建議予以停權處分。中評會主委賴瑞隆今天表示，目前已敲定本周二下午召開中評會討論該案，若會中討論決定予以停權會立即執行。

台南市去年12月25日舉行正副議長選舉，選前藍綠兩派人馬相爭，儘管最後由民進黨推舉的邱莉莉和林志展順利當選正副議長，事後卻傳出賄選震撼全台，檢調不僅搜索兩人住家，專案小組更至今未放棄將涉案者聲押，重傷民進黨清廉執政形象。

賴清德上周三主持上任後首次中執會，會中一致通過「台南市正副議長選舉爭議處理案」，同意將涉及賄選爭議的台南市議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會調查，並建議予以停權處分。

賴瑞隆表示，目前已敲定2月7日下午2點召開中評會進行討論，中評會依照程序，將會邀請議長邱莉莉、副議長林志展說明。雖然中執會建議予以停權，但究竟要不要停權？停權多久？還是要經由中評會大家討論後才能決定。

他強調，此案已影響到社會各界對民進黨的觀感，對於此案的處理，大家都有共識，認為司法是最低標準，民進黨的處理標準一定會高於司法，中評會討論後若決定將兩人停權，就會立即執行。