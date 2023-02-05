高雄蓮潭燈會5日閉幕，而此次高雄燈會有5大特色，包括尺寸最大ㄇㄚˊ幾兔、最具話題翻轉燈籠、網美最愛夢幻燈海、親子最愛可愛動物及攝影愛好者競相爭拍的水上燈光展演，根據網路社群統計調查，高雄蓮潭燈會是全台網路聲量最高的燈會。

高市府觀光局長高閔琳表示，蓮潭燈會特邀4位高雄人氣藝術家創作，其中全台尺寸最大達18米高的「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」水上主燈最受歡迎，是高雄蓮潭燈會必拍作品。另外，他們特別邀請文字翻轉設計師製作「翻轉未來視」作品，引發社群熱烈討論，成為燈會熱門打卡景點。

呼應2023兔年，蓮潭燈會在左營國中舊校區旁草地，打造親子最愛的可愛動物區，也特別設置夢幻燈海吸引網美、網帥，他們將5000隻蘆葦燈分布在環湖步道上，民眾漫步在浪漫燈海中，給人壯觀又唯美的感覺，吸引許多居民網美佇足拍照。

高閔琳表示，為了吸引各地遊客至高雄欣賞燈會，觀光局天天安排精彩展演活動，也感謝蓮潭周邊各大廟宇、商圈及民宿配合燈會特別點亮寺廟建築，更與市府聯手規畫民俗藝陣展演及提供各項好康優惠，讓造訪旅客深深感受高雄人的熱情。