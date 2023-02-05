近周國際匯市非美貨幣走升的歡樂感，因2/3美國公布就業報告和服務業景氣數據顯示「意外強勁」，一夕改變了美元指數方向，不到2天時間該指數回升逾1個百分點，來到103；歐元、日圓、新興市場貨幣普遍承壓，近乎同步回貶1％。

富蘭克林證券投顧表示， 美國強勁的就業報告，澆息聯準會升息放緩的慶祝行情，投資人重新審視聯準會後續的升息路徑，估計聯準會可能仍需在3月、5月各升息1碼，屬於鷹派的升息基調，造成美元、美債殖利率同步回升。

相較於先前預計3月再升息1碼後便停止升息的預期，富蘭克林證券投顧強調，現在市場氛圍更為鷹派，這可能帶動美元在短線上出現反彈，美元指數預計區間落在100～105。

渣打銀行財富管理則因此修正短線上對歐元兌美元的匯價預期，除了認為會出現一段時間的盤整，支撐價位約在1.0785上下。除了美國強勁的就業報告，渣打銀行財富管理亦從近日的歐洲央行和英國央行利率會議決議，重新評估歐元、英鎊走跌的壓力，其會議中公布的前瞻性指引不如預期，導致歐元區和英國較長年期的債券收益率顯著下跌，拖累歐元和英鎊走低。

由於美元在2022年的升值走的漂亮，2023年開春來卻相當弱勢，散戶民眾擔心美元過於弱勢，急於?售手上部位，反而被近三日的震盪沖洗出場。國際匯市近周的上沖下洗，升貶幅度拉的很大，主要亞幣如新台幣、新加坡幣、澳幣多出現震幅高達2％，外銀主管認為，主要非美貨幣兌美元匯價的反彈將因此拉長、升貶區間也拉大，例如2023年應是走升的日圓，富蘭克林證券投顧估測，短線上將落在128～134區間。

中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心認為，美國聯準會的緊縮政策是計畫性壓抑景氣、控制通膨，不是為了打擊美元轉弱，而且從利率角度來看目前美國1年期實質利率高於歐日英，代表「高利美元」在目前各國通膨環境中，仍會持續提供良好的抵禦通膨誘因，持有美元部位有助於民眾資產的保值。