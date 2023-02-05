台東38歲黃姓男子昨晚闖入臨海路炸寒單會場，但他下半身赤裸，大聲咆哮、自傷，甚至出現不雅動作。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

脫序？鬧場？ 台東男光下半身夜衝炸寒單會場 遭逮影片曝

台東38歲黃姓男子昨晚闖入臨海路炸寒單會場，但他下半身赤裸，大聲咆哮、自傷，甚至出現不雅動作，上演脫序行為，遭活動工作人員制止，台東分局寶桑派出所員警獲報到場，先以紙板遮擋男子下身，將他保護管束並通報119強制送醫，全案依妨害風化罪現行犯移送偵辦，警方提醒民眾自律。

台東警察分局寶桑派出所2月4日22時左右接獲民眾報案，1名男子在馬路上赤裸下身，闖入炸寒單會場，當時炸寒單活動已結束，但仍有工作人員在場整理場地，不料該名男子行為脫序，在場大聲咆哮、自傷、甚至有不雅動作，遭工作人員制止。員警到場立即保護管束該名男子，並通報119強制送醫，全案依妨害風化罪現行犯移送偵辦。

台東分局長李益杰表示，元宵節陣頭遶境祈福活動為地方年度重要盛事，有敬神祈求庇佑美意，提醒民眾自律，勿因一時衝動觸法。對於違法者本分局必從嚴究辦，以維護法治社會秩序及懲治不法行為。

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