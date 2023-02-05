謝祖武（左）在《婚姻結業式》飾演駱誠一角。（中天綜合台提供）

熟齡愛情劇《婚姻結業式》明（6）日起在中天綜合台播出，謝祖武和張本渝在劇中各自有家庭，相隔30年後參加高中同學的「卒婚宴」重逢，舊情復燃，面臨情感和道德的相互拉扯。其中有一幕是謝祖武要帶張本渝遠走高飛，兩人談及當初分手的誤會，成為該劇的經典場面。

拍攝這場「為愛私奔」的戲時讓謝祖武相當深刻，「那場戲是晚上在淡水的海邊拍，月黑風高、風又很大，我們兩個人站在岸邊，感覺好像是要偷渡不太像是要私奔」。《婚姻結業式》第一季有著開放式的結局，讓網友瘋狂敲碗想要看續集，近期第二季已殺青，對於兩人的發展，謝祖武保密到家，「第二季的劇情我想大家都說不能夠劇透，那我只能跟大家報告，我們整體性都會有一個非常驚人的變化。」

張本渝曾抱怨與謝祖武對戲時，最需要克服的是他的鬼臉，得忍住不笑，謝祖武則爆料張本渝後來會「報仇」，對戲時她也會開始做鬼臉，「可是她做的鬼臉都是比較偏可愛居多，並不太鬼，是滿可愛的，我一直想勸她要做大幅度一點的鬼臉，但她始終放不下偶包。」

新的一年，謝祖武希望在工作上可以很忙碌，繼續演繹更多好的作品呈現給大家，除此之外，他也分享新年願望，因許多不肖業者會盜用他的照片做成廣告，讓他相當苦惱，於是他想呼籲：「希望不要再盜用我的照片了，因為我真的沒有在賣那些東西，然後怎麼勸也勸不聽」。熟齡愛情劇《婚姻結業式》，自明（6）日起每週一至週五晚間8點在中天綜合台播出。