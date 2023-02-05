觀光局此次特邀日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣廣受歡迎的4個Yosakoi團隊來台共襄盛舉，重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。曾在平昌冬奧殘障奧運閉幕式演出的的韓國傳統舞蹈團，以優雅但節慶感十足的朝鮮傳統樂舞，帶來當地文化之美。

此外，花蓮高工原舞隊、瑪大藝術恆舞集、台北市立大學醒獅隊將以原住民傳統的舞蹈及熱鬧鼓陣。建中樂旗隊、景美女高樂儀旗隊、雙園國中藝術才能舞蹈班及兆群表演藝術團等團隊，也帶來充滿活力及歡樂的精彩表演。

同時，臺北市政府邀請的台北靈安社、何曉玫meimagedance、2025雙北世界壯年運動會運動員代表、身聲跨劇場、國立台灣戲曲學院青年團等，亦將一同參與此次前導踩線活動。

觀光局表示，踩街活動向來為燈會重要的前導活動，藉由進行踩街活動宣告台灣燈會正式開始。2023台灣燈會將於5～19日期間展出，歡迎來自四面八方的遊客前往燈會展區，作伙賞花燈、鬧元宵。