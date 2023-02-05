日勝生加賀屋「微醺戀曲住房專案」，情侶可換上花浴衣暢遊北投公園等景點。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋的客房內皆設有溫泉浴池，可泡湯享受大屯山白磺湯泉，舒緩疲憊。照片為聽泉湯屋。（日勝生加賀屋提供）

「微醺戀曲住房專案」晚餐提供精緻的日式會席料理，提供情侶們不一樣的過節體驗。（日勝生加賀屋提供）

「極致寵愛SPA住房專案」住房外還含有「The Spa by Socié 」60分鐘課程1堂。（日勝生加賀屋提供）

情人節是一年一度最浪漫的日子，天下有情人無不希望能終成眷屬，因應西洋情人節，日勝生加賀屋推出多款方案，囊括了入住加賀屋充滿日式風情的客房、品嚐精緻會席料理、頂級奢華的SPA體驗，一日遊的溫泉美食行程等，讓旅客在道地的日式溫泉旅館，留下雋永的愛情回憶。

「微醺戀曲住房專案」3月31日前入住，戀人們可住進正統日系榻榻米客房，由專人為情侶換上亮麗多彩的花色浴衣，穿上花浴衣的戀人可攜手在飯店內散步、拍照，感受頂級傳統日式溫泉旅館的迷人氛圍；還可暢遊鄰近的北投公園、北投溫泉博物館、地熱谷、新北投車站等景點。晚餐可品味由料理職人設計的日式季節會席料理，搭配羅曼蒂克的粉色氣泡酒為愛乾杯，粉紅微醺的氛圍在兩人間流轉，好不浪漫。客房內皆設有溫泉浴池，小倆口可泡湯享受大屯山白磺湯泉，浸泡在氤氳溫泉中，共度情人節。

此外，日勝生加賀屋也提供「極致寵愛SPA住房專案」，住房外還含有「The Spa by Socié 」60分鐘課程1堂，瑞典按摩或香氛能量按摩擇一，並享有女性花浴衣體驗1次。「The Spa by Socié」是頂級SPA品牌，曾榮獲世界豪華水療獎，擁有英式奢華與日式精緻的多種風格，給予另一伴極致寵愛，非常適合情人節贈禮。熱愛日本文化的情侶則推薦選擇「部屋食一泊二食住房專案」，在客房內優雅享用精緻美味的日式會席料理，享受兩人獨處的空間，讓感情迅速升溫。

一年中最浪漫的節日，如果想要短暫遠離都市塵囂，日勝生加賀屋也有情人節「一日遊」泡湯加用餐行程，讓情侶們徜徉在日式的雅致靜謐中，用天然白磺泉洗滌疲憊的身心靈，再品嚐依循四季當令食材製作的會席料理晚膳。該專案需於3天前預約。

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