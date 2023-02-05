內政部長林右昌（中）5日上午赴七堵慶濟宮參拜，並感謝鄉親長期的支持，強調將配合中央，協助地方發展。（張志康攝）

林右昌年後甫接任內政部長，5日正值元宵節，自上午開始便展開參拜基隆各宮廟的行程，上午到七堵慶濟宮參拜時表示，他抱著感恩的心情，感謝神明及民眾過去8年對他的支持與協助，他接任內政部後，也希望讓民眾在過去3年受疫情影響能夠慢慢回復，並將結合中央政策與民眾期待，促進地方發展。

1月31日才接任內政部長的林右昌，2月5日安排了整天基隆參拜宮廟行程，上午11時30分，到了七堵慶濟宮參拜。林右昌劈頭就說這不是他的公務行程，純粹是趁著元宵節到來，回到基隆向各宮廟的神明及長輩們拜年問候。

林右昌強調，他懷著飲水思源、感恩的心情，感謝各宮廟的神明、主委及信眾們，在過去八年擔任基隆市長期間，給予他的支持與疼惜，才能讓他有機會在基隆做出成績。

林右昌說，現在有機會接任了內政部長，「內政就是跟所有人民的生活有關係」，他說，擔任基隆市長時，每天都是柴米油鹽醬醋茶，最接地氣、最了解一般百姓生活中的問題與困難，尤其最近3年受到疫情衝擊及影響，隨著經濟逐漸復甦，讓所有受到影響的民眾，都能慢慢回復。

林右昌表示，他向媽祖祈求保祐地方、全台灣人民，他擔任內政部長後，會把地方上及民眾的需求與期待，放在心上，配合中央政策，切合大家的需要及地方發展。

最後他強調，5日是元宵節，俗稱「小過年」，帶著滿滿的感恩、飲水思源之意，因為有民眾的支持才有今日的他，他強調，市長和部長都有任期，但他永遠都是大家的好朋友、永遠都是基隆子弟，也祝福大家新年快樂。