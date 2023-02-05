新北市消防局初六(1月27日)晚間10時許獲報，金山財神廟周邊的金紙堆起火，立即派員趕抵現場撲滅火勢，所幸這起火警沒有釀成重大傷亡，不括事後警方調查發現，無業的55歲陳姓男子在1月27日晚間曾在起火點附近徘徊，研判他涉有重嫌，昨(4)日陳男向警方坦承是自己一時衝動手癢縱火，全案依違反公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

由於這起火警發生在深夜，造成燃燒面積約7坪，所幸當時無參拜人潮，否則後果難以想像，不過事後警方調閱周遭的監視錄影器查看，擴大追查是否有可疑人車，結果發現火警發生前陳男曾在在失火的金紙堆附近徘徊，不僅形跡可疑而且他一離開就生火警，因此警方研判該起火警可能是人為縱火。

警方在昨日下午4時通知陳男到案說明，隨即也坦承是自己縱火，他無業且居無定所，聲稱自己到金山財神廟後發現該處堆放大量金紙，突然一時衝動縱火犯案；另外警方還發現他涉嫌盜竊其他4間宮廟的共品，目前先以違反公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，其他案件待逐一釐清後再移送法辦。