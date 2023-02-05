取自賴清德臉書

取自蔡英文臉書

今天是元宵節，副總統賴清德在臉書貼出他穿著蜂炮防護裝的照片，要大家猜猜「知道我在哪裡了嗎？」他向民眾推薦知名的「台南鹽水蜂炮」慶典，透過漫天震響的蜂炮，除去晦氣、迎來平安。蔡英文總統則邀大家一起到各縣市逛逛，尋找城市中的巨型可愛兔兔！

擔過台南市長的賴清德今天透過臉書向民眾拜年，祝福元宵節快樂，也邀請國人一同參加鹽水蜂炮活動。

他說，今天是元宵節，「看我一身蜂炮防護裝，大家知道我在哪裡了嗎？」每年元宵節，熱鬧舉辦的「台南鹽水蜂炮」慶典，不僅是地方的重要文化，更是台灣享譽國際的民俗盛事，透過漫天震響的蜂炮，象徵著除去晦氣、迎來平安。

賴清德表示，十分開心能在元宵節這天，回到台南鹽水武廟參香祈福，同時也來到「月津港」參與燈節，欣賞與鹽水風情互襯的地景藝術，他也推薦大小朋友一起來散步賞燈。

由於南投立委補選3月4日將舉行投票，兼任民進黨主席的賴清德上周三在中執會下達動員令，要求全力輔選黨籍參選人蔡培慧。賴清德本人也趁著元宵節赴南投輔選。他也不忘在臉書推銷蔡培慧表示，今天下午他會繼續前往南投，和蔡培慧一起參香祈福，「齊心顧南投、做伙拚」。

賴清德強調，不論是以哪種方式慶祝，希望大家都能感受台灣熱鬧、溫暖的元宵文化。「誠摯祝福大家，新的一年平安圓滿！」

蔡英文也在臉書貼出全台各地舉行的燈會照片表示，元宵節到了，全台各地開始有巨型可愛兔兔出沒，「大家也去看了嗎？」

她說，今年，台灣燈會在台北，這幾天，走在街道上，大家已經可以看到許多美麗的燈會作品。不只在台北，各縣市也都準備了精采豐富的燈會，她邀請大家一起來逛逛，尋找城市中的巨型可愛兔兔！