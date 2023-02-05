中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增2萬2594例本土新冠肺炎個案及397例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今新增個案數雖較上周日減少16.6％，但上周病例數較前一周成長32.1％，因此口罩第二階段鬆綁時間點仍未定，有待進一步觀察。

莊人祥表示，今新增2萬2594例本土病例比上周日減少16.6％，研判與春節連假的確診數回補結束有關，從上周數據可看出，疫情至周二、周三達高峰後，周四至周六的確診數都逐漸下降，預測下周疫情會低於2萬2千例，逐漸恢復正常。

至於口罩第二階段鬆綁何時才能宣布？莊人祥指出，由於上周整體確診數仍較前一周增加32.1％，因此還要審慎評估宣布時間點。他也說，宣布的關鍵在於三件事，第一是疫情數字確實降溫，第二是醫療資源充足，第三是完成跨部會的溝通協調，只要都能滿足就會宣布。

今日特殊死亡個案為一名30多歲女性，有癌症轉移病史、近期於1/13曾接受化療，另曾接種3劑COVID-19疫苗。1/26呼吸困難、咳嗽，1/27至急診採檢新冠快篩陽性確診，檢查有雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2/1病況惡化過世，死因為新冠肺炎、癌症。

指揮中心表示，今日新增2萬2594例本土病例，為10,241例男性、12,337例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,358例)，臺中市(2,721例)，高雄市(2,667例)，桃園市(2,609例)，臺北市(2,165例)，臺南市(1,758例)，彰化縣(1,081例)，新竹縣(683例)，屏東縣(621例)，新竹市(564例)，苗栗縣(516例)，宜蘭縣(470例)，雲林縣(438例)，基隆市(434例)，南投縣(379例)，花蓮縣(334例)，嘉義縣(298例)，嘉義市(186例)，臺東縣(169例)，金門縣(78例)，澎湖縣(59例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上疫苗。