大谷翔平有機會成為史上首位「5億男」，不過外界認為他在2024年開季穿上天使球衣的機率已經非常低了，《紐約郵報》引述業界人士的看法，大谷留隊的機率也就是5%左右。

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）原先打算出售球隊，最後可能不滿意價碼而「髮夾彎」宣布不賣球隊，這讓大谷的留隊機率更低，因為更有錢的大老闆不會來了，例如NBA勇士隊的老闆喬拉科布（Joe Lacob）也是球隊的競標者之一。

大谷翔平雖然值這個價錢，但能夠出5億美元的首先就是大都會老闆科恩（Steve Cohen），科恩個人的財力就超過了大聯盟好幾支球隊老闆的總和。為了阻擋科恩直接「買下冠軍」，聯盟增設第4級的豪華稅，也被稱為「科恩稅」。團薪爆表達到第4級（今年2.93億美元）的球隊將會被徵收80%豪華稅，並逐年上調至90%與110%。

簡言之，如果科恩明年在團薪撐滿的情況下簽了大谷翔平（大都會現在已經是第4級豪華稅，也是唯一第4級的球隊），大谷5000萬美元年薪相當於科恩得付出1.05億美元！有人認為科恩再有錢也不至於這麼浪費，否則他就不會放棄明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。《紐約郵報》則是樂觀相信每秒幾十萬上下的科恩（去年在避險基金賺了17億美元）不會在乎區區幾千萬。對於「科恩稅」這道緊箍咒，科恩去年開季時自嘲：「比起他們用你的姓氏命名一座橋還要光榮。」