作家、前文化部長龍應台今（5）日下午在台北國際書展演講，並和她的代表作《野火集》讀者見面。（李欣恬攝）

作家、前文化部長龍應台今（5）日下午在台北國際書展演講，並和她的代表作《野火集》讀者見面，她表示38年前書寫此書，是因為看見許多謊言，認為不該保持沉默，而38年後，這本書仍有許多讀者，雖然書中寫的事情已經過去了，但壓迫者仍存在，只是換了面貌。

龍應台表示，她想對第一代到第四代讀者表達感謝的心，「我們一起走過我們的時代，這個時代從一開始就不是和平的安詳的自由開放時代，你跟我一起走過那個不安寧、蒼白、壓迫的時代，又看到了種種努力要打開的時代，直到現在，又看見另一個不安寧的亂世，以及另一種統治者出現，讓我們看見新型態的壓迫。」

龍應台解釋，在數位化的時代，網路上有很多謊言，「這挑戰我們對於壓迫的來源要有不同的判斷，壓迫以不同面貌出現，但本質完全一樣。」龍問台表示，《野火集》裡所反抗的事，很多都已不在了，「可是最根本的、實質的，那個想要用欺騙的方式控制你的心靈，那樣的結構和願望，一直沒少過。」

作為作家，龍應台也深信寫作的力量，她表示，「不管時代多麼艱難，一定要相信文字的力量，文字一定在那裡，力量一定在你心裡，在沒有預期的角落裡，突然迸出一種火花。」龍應台認為，新一代的讀者會產生新作者，「新的作者要用新的語言和方式，面對這非常古老的壓迫，需要新的智慧。」

由於也不時有讀者詢問龍應台，面對這樣的時局，為何不再像當年那樣寫作發聲，她也坦言，「我必須誠實地說，我不是為了社會生存，不是為了讀者生活，不是為了市場寫作，我只能跟著我內在的生命韻律 走我自己的路。」