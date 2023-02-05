為進一步讓更多的市民了解基隆市政府的政務推動，基隆市政府自即日起推出Podcast播客節目，透過更多元化的新媒體，讓市民及年輕人能夠在沒有壓力的情況下，了解基隆市政府在做些什麼。

基隆市政府表示，名為「基隆Podcast」的市政播客正式在Apple Podcast、Spotify兩大平台上架，節目主持人由市府發言人余治明擔任，每集邀請不同來賓分享時事議題與自身經歷，並且透過平台分享市府未來有趣活動。

余治明表示，早在基隆市長謝國樑勝選後，就開始規畫這個將市政建設與正流行的Podcast結合的構想。主要是有鑒於基隆市通勤人口眾多，透過Podcast這種型式，民眾可以輕鬆的在通勤的過程中，了解市政建設及構想。

為了吸引更多市民與年輕朋友們收聽，余治明強調，封面設計特別採用帶有酷炫風格的霓虹燈造型，讓人耳目一新。第一集特別邀請社會處楊玉欣處長，向聽眾們介紹自身經歷，分享上任一個月的感受，探討過去擔任立法委員及現任社會處長的差異性，並說明社會處的業務執行方向等議題。

另外，余治明強調，每集節目中都有安排「共好時間」，讓來賓分享基隆美好的景點、餐廳，或是各單位的活動預告，將美好的人、事、物分享給每一位聽眾朋友。

余治明表示，目前Podcast的頻道相當豐富且多元，「基隆Podcast」是以市政府的角色，來進行城市行銷、市政推動、人物經驗分享的官方頻道，透過談話性的廣播內容，與來賓激盪出話題火花，帶出嚴肅的市政議題，也帶來有趣的內容，是團隊持續努力的方向，歡迎市民線上收聽。