《台中市食品安全衛生管理自治條例》中規範「萊克多巴胺零檢出」的部分，遭行政院函告牴觸中央無效後，台中市府為此提出行政訴訟，一審敗訴後以「當事人不適格」為由駁回，台中市長盧秀燕向中央喊話，要求應尊重地方自治，才是民主國家風範。

中華人權協會直言，蔡政府以偽民主、偽科學的方式開放瘦肉精，是拋棄國家尊嚴以及開民主倒車的做法。中華人權協會表示，蔡政府無視民眾健康，強渡關山於民國110年開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發各縣市的強烈反彈，臺中市政府更是在盧秀燕堅持下，以民眾的健康安全，永遠高於政府或政黨利益，且食品安全應採取最高標準審查，不容許有灰色空間，甚至有放水情事等為最優先考量。

中華人權協會指出，透過自治條例要求進到台中市的豬肉必須「零檢出」，縱使事後行政院蠻橫地宣告自治條例無效，盧秀燕仍以擴大稽查、加強管理之方式，守護民眾食安健康，對於盧秀燕能站在捍衛民眾權利的制高點作法，給予最高的肯定與讚賞。中華人權協會強調，民主、自由、先進的國家，應確保每一個國民，都能擁有免於食安恐懼，且可以獲取乾淨、健康、安全、無污染食物的基本權利，這不僅是中華民國憲法的核心價值，更是普世潮流與基本人權，蔡英文一再形塑自己是重視人權的政府，應該言行一致，讓民眾的健康人權，得以落實在日常之中。中華人權協會呼籲，蔡政府以偽民主、偽科學的方式開放瘦肉精，是拋棄國家尊嚴以及開民主倒車的做法，敬請蔡政府調整立場與政策，授權地方政府得以實施瘦肉精零檢出。