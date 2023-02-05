51歲日本女星藤原紀香曾被封為一代女神，當年來港拍攝電影《雷霆戰警》曾傳出導演唐季禮與郭富城為她爭風吃醋，性感形象深入民心，不過藤原紀香2016年下嫁第二任丈夫片岡愛之助後，就大幅減少幕前演出。近日她出席東京活動，凍齡美貌也因此曝光

近日藤原紀香在東京巨蛋穿上和服出席公開活動，她打扮精緻，雖然身材有些豐腴，但依舊充滿女人味，且貴氣十足。最值的留意的是，藤原紀香逾50歲之齡，從網友曬出照片中可見，她皮膚仍白滑無瑕，閃閃發光，令不少粉絲留言大讚保養有道。

當年郭富城拍《雷霆戰警》與藤原紀香認識，兩人在戲中上演激情橋段，戲外也是黏緊緊，媒體曾拍到藤原紀香飛去香港為郭富城慶生，郭富城開演唱會時她會盛裝出席，儼然正牌女友的模樣，2人更一起入住飯店整夜未出，郭富城也常在工作空檔飛到日本與藤原紀香見面，還曾一起在洛杉磯慶祝千禧年。雖然兩人從來沒有對外公開戀情，但親密互動讓大眾早已默認戀情，不料因為分隔兩地，聚少離多等關係，兩人的戀情最後也無疾而終。