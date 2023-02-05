機車與公車發生碰撞，造成母子3人受傷，警方將調閱畫面釐清案情。(警方提供)

機車與公車發生碰撞，造成母子3人受傷，警方將調閱畫面釐清案情。(警方提供)

台中市又發生公車車禍！48歲的張男駕駛公車，今天上午行至大雅區雅潭路三段口減速停等紅燈時，遭30歲吳女騎乘機車從後方追撞，致吳女及兩名分別為2歲、5歲的男童受傷，送往台中慈濟醫院就醫。警方指出，後續將調閱相關影像畫面，以釐清事故案情。

警方指出，車禍發生在上午10時28分，48歲的張男駕駛統聯客運公車，行駛至大雅區雅潭路三段511號前，減速停等紅燈時，遭30歲吳女駕駛普重機車從後方追撞，致吳女及機車載兩名分別為2歲、5歲的男童受傷，送台中慈濟醫院就醫。

台中市消防局說，消防局獲報後，出動大雅、四平分隊出動救護車2輛、4名消防隊員到場，現場3名傷者分別是30歲婦人左小指開放性骨折、肢體擦傷；5歲男童左眼皮撕裂傷、肢體擦傷，2歲男童左額及左膝擦傷，3人均意識清楚送醫救治。

警方表示，張男及吳女經檢測無酒精反應，公車的後方車身有毀損，吳女機車前車頭毀損，後續警方將調閱相關影像畫面以釐清案情。警方呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。