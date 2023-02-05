專屬於戀人們的浪漫情人節即將到來，淡水將捷金鬱金香酒店推出多項方案，助攻戀人們在美好節日感情升溫。飯店內的「河畔餐廳」2月14日推出限定「你儂我儂」半自助情人節晚餐，打造浪漫微醺情人夜；針對想住上一晚享受兩人時光的戀人們，即日起至3月14日則有「住6000送4500」住房專案，贈送一泊二食及特色調酒。
「你儂我儂」情人節晚餐包含主餐、半自助餐檯美食以及紅白酒暢飲，主餐可選加入白酒、檸檬、香草等新鮮食材烘烤而成的法式紙包魚，或是搭配杜松子與燉煮大蒜泥的台灣履歷牛牛頰，每人1314元加1成。房客加購「你儂我儂」半自助情人節晚餐，每位1100元免服務費。
位於酒店大廳的「滬尾之星」午茶時段提供咖啡飲品、點心等，夜晚化身微醺小酒吧，因應西洋情人節到來，2月28日前特別推出「滬尾之星微醺時光」情人節專案，可享用Gin ＆ Tonic調酒2杯以及下酒小食任兩款，有「碳烤檸檬黑糖燻鮭魚」、「馬告香魚一夜乾」等風味獨特的下酒菜可選，兩人要價1314元加1成。情人節期間限定還有調酒師酒車桌邊琴酒特調服務，讓戀人們沉浸在甜蜜微醺的情人節夜晚。
將捷金鬱金香酒店座落在淡水滬尾園區，綠意盎然的草坪圍繞偌大的簡約純白系建築，宛如歐式莊園。大廳挑高氣派，房間寬敞，每間房都有陽台和浴缸，可遠眺山河美景，設計感十足，還被喻為「淡水河畔最美的飯店」。趕搭情人節商機，業者推出「住6000送4500」住房專案，雙人一泊二食包含舒活早餐兩客、河畔餐廳晚餐兩客，另外加贈「滬尾之星」Gin ＆ Tonic調酒兩杯，專案至3月14日止。
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