三重商工與德國戴特蒙多的技職姊妹校菲利克斯費興巴赫職業學院(Felix-Fechenbach-Berufskolleg，簡稱FFB）長期保持友好互動交流，本學期兩校之間已進行6次國際交流課程，其中三重商工透過網路視訊向與FFB分享 「AI智慧辨識」的技術，雙方的學生也跨國分組實際操作；三重商工校長李立泰表示，目前規畫8月將帶師生前往德國拜訪FFB，同時也會參訪當地的德國廠家。

台、德兩校本學期以AI人工智慧為主題，由三重商工製圖科教師張桂瑛帶領三重商工機械群學生，與德國師生80人進行國際視訊課程，兩校共計百人同步參與此次課程，並提早為新北市2023年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇計畫暖身。

在2022年新冠疫情嚴峻時刻，三重商工製圖科師生以「我門不容疫」四合一防疫閘門的AI辨識技術為主題，參加全國專題製作比賽獲得全國冠軍，張桂瑛將創作動機與技術，透過視訊分享給德國FFB姊妹校師生，並在國際視訊課程中利用AI機器學習技術，讓台德師生分組實際操作，共思應用於SDGs主題的專題實作，透過跨國課程，交流兩校之技能強項，展現技職高校務實致用的能力。

三重商工校長李立泰表示，台德姊妹校雙方不僅平時設計課程進行交流，三重商工規畫今年8月透過姊妹校和德國工會之協助，帶學生深入德國姊妹校技術學習和德國廠家參訪，相關的計畫報告已提交新北教育局審核；另外在教師方面，致力強化雙方於教學方式、教材、專業技能的交流，期許技職教育往國際化、世界教育村的理念前進。

傅曼也表示，此次課程交流對德國師生而言是很好的經驗，不僅對三重商工的AI智慧辨識的教學設計印象深刻，也更加堅定持續與三重商工保持互動和交誼之規畫，未來台、德兩校之間不只課程交流，更可以在工業技術、專題製作領域進一步跨國深入合作。