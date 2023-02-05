現年36歲的墨西哥男星帕布羅萊爾（Pablo Lyle），擁有帥氣外表、高挑身材，過去曾在Netflix推出的犯罪影集《越境》中演出，順利打開知名度，演藝事業也開始起飛。豈料，他在2019年3月搭乘姊夫開的車行駛於美國邁阿密的一個路上，途中因超車一名63歲的男子，在停等紅燈時遭對方攔堵而爆發肢體衝突，最終將對方毆打致死，讓他因此遭到逮捕，演藝事業也就此打住。而近日當地法院的判決結果也出爐，他將被判處5年以上有期徒刑。

根據外國媒體的綜合報導，帕布羅萊爾在去年10月4日遭到法院定罪後便一直遭到拘留，直到近日美國邁阿密戴德縣巡迴法院才於當地時間本月3日，正式針對帕布羅萊爾所爆發的毆打致死案做出判決。負責審判該案的法官門德斯（Marisa Tinkler Mendez），先駁回帕布羅萊爾要求重新審判的要求，再宣布他將判處8年緩刑、5年有期徒刑，還要進行衝突解決管理宣導，並執行500個小時的社區服務，帕布羅萊爾在30天內還能針對判決結果提出上訴。

報導中指出，帕布羅萊爾在2019年3月31日時搭乘姊夫的車，與妻子及2個孩子準備前往機場的路上，因超車經過一名63歲的男子赫南德茲（Hernández），使赫南德茲心生不滿，在停等紅燈時下車走到帕布羅萊爾的車窗前怒罵，並指控帕布羅萊爾所搭乘的車輛擋住他的去路，兩人因此你來我往爆發激烈衝突，隨後帕布羅萊爾為了保護妻小，也擔心對方持有武器，因此一時情緒失控的朝赫南德茲的臉上打了一拳，隨即倒臥在地。

而根據當時《美聯社》的報導，赫南德茲身上並沒有持有槍械及武器，而他在被帕布羅萊爾重擊4天後，便因腦部外傷死亡，隨後警方便將帕布羅萊爾以過失殺人罪起訴。而法判宣判結果前，帕布羅萊爾在法庭上雖看起來相當平靜，但他仍深感懺悔，在法庭上用西班牙語向赫南德茲身的兒子及家屬道歉，也付出慘痛的代價。