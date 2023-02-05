霧峰警分局分局長陳祥麟啟動「零傷亡願景」計畫，日前率員針對轄區前3大易肇事路口進行勘查，提出改善方案。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市國光路一段與環中東路口（即大里橋北端）是大里、霧峰區前3大易肇事路口之一，去年交通事故計發生43件，其中造成人員受傷或超過24小時死亡有34件、49人受傷；霧峰警分局分局長陳祥麟日前率員前往勘查，盼未來能增設LED告示牌、槽化線，並加強取締、建置科技執法。

台中市政府警察局霧峰分局指出，國光路一段與環中東路口交通流量大，是轄區內前3大易肇事路口之一；去年交通事故發生43件，其中造成人員受傷或超過24小時死亡有34件、共49人受傷，僅有車損之交通事故為9件，肇因多為大里橋北向快車道車輛違規右轉環中東路，與直行機車發生擦撞。

陳祥麟啟動「零傷亡願景」計畫，日前率領局內交通事故相關人員前往勘查，運用交通事故處理系統大數據資料所繪製各路口碰撞構圖，以圖像方式呈現高風險路口全年之交通事故資訊，結合第一線處理交通事故員警的實務分享，並透過現場車流進行觀察與討論，集思廣益，提出具體改善方案。

霧峰警分局指出，針對國光路一段與環中東路口改善工程方面包含增設快車道禁止右轉LED告示牌、繪設分隔島延伸槽化線、設立回復式導桿等；即日起將於尖峰時段派遣員警架設數位式攝影機，加強違規蒐證取締，後續將建置科技執法設備針對易肇事違規項目精準執法。

另，由於路口肇事原因多為變換車道或方向不當、未注意車前狀況、未依規定右轉及未保持行車安全距離等，主要仍為駕駛習慣所致，未來會持續至各機關、學校進行交通安全宣講，建立民眾正確駕駛觀念。

陳祥麟表示，依統計數據顯示，交通事故超過65％發生在路口，因此警方將優先就大里、霧峰地區前10大危險路口，與路權機關共同會診，進行全面交安健檢，重新徹底找出病因才能對症下藥，以便針對危險路口提出改造的行動。同時呼籲市民應遵守交通規則，與警方一起打造安全的交通環境。