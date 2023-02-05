《拜託了！女神》全新第四季改版走出戶外遊戲玩任務，主持人為夏和熙（左）和焦凡凡。（衛視中文台提供）

PK競賽玩遊戲，被矇眼的蔡朕從咖啡渣拿出配件替Nelson戴上。（衛視中文台提供）

台灣元祖韓系美妝節目《拜託了！女神》在台製播已經邁入第6年，全新一季節目將從棚內走到戶外，由夏和熙與焦凡凡領軍與藝人來賓組隊PK，首集內容中邀請到阿喜、黃沐妍與人氣男團VERA參戰，在遊戲挑戰過程，夏和熙還被來賓打了一巴掌，讓他直呼：「我出道到現在還沒有被人打過巴掌！」

《拜託了！女神》將於今（5日）晚間7點在衛視中文台首播，打破前幾季棚內訪談型態，這次將在走訪全台灣，由夏和熙與焦凡凡分頭領軍藝人隊伍，藉由遊戲進行「女神幣」爭奪大戰，更祭出濟州島旅遊做為獎勵，這個獎勵讓夏和熙與焦凡凡兩人眼睛為之一亮，紛紛摩拳擦掌，節目還沒開始就互相嗆聲表示不會相讓，焦凡凡十分誠實地說：「我是因為這樣才來的！」

首集內容裡，夏和熙與焦凡凡來到台中，與宅男女神阿喜、黃沐妍以及台灣最新人氣男團-由原子少年金星改組而成的VERA，在遊戲環節裡，兩隊各自以兩人為一組，一人戴上手臂套並矇上眼睛，在滿是咖啡渣的箱中翻找出耳環、項鍊、毛帽及襪子，並為隊友穿戴完成才算過關。

夏和熙與VERA巴比搭檔時，被矇眼的巴比很快就找出毛帽，套在夏和熙頭上時雖然有點用力，但戴的位置相當完美，讓現場所有女生，尤其是剛剛被戴到整臉消失，還吃到咖啡渣的黃沐妍同聲大喊：「戴得很好耶！」

不過接下來求好心切的巴比，先是在戴左耳耳環時用力拉了夏和熙的耳朵，在戴右耳耳環時，為了確認夏和熙耳朵位置卻太過用力，手指直接往他的下巴揮過去，讓同隊的阿喜笑說：「他（巴比）剛剛賞了他一巴掌！」夏和熙也好氣沒好笑地說：「我出道到現在還沒有被人打過巴掌，就在剛剛。」讓巴比有些不好意思的笑了出來。