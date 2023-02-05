北市一名已婚的周姓男子與女同事出軌，周妻2020年間突然收到與丈夫同名同姓的臉書帳號私訊，點進該帳號卻發現多張丈夫與鄭姓女子的親密合照，讓她氣到控告鄭女侵害配偶權求償。士林地院審結，判鄭女須賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，周妻主張，於2016年間與周男結婚，2020年10月間她突然收到一名與丈夫同名同姓的帳號私訊她的臉書，她點開該帳號的主畫面，卻看見多張丈夫與鄭姓女子在汽車內牽手、出遊的親密合照，照片上方還寫著「宜蘭基隆二日遊幸福」、「開心出遊」、「三週年」、「還是愛妳」的文字。

周妻表示，當她一頭霧水向丈夫求證，丈夫才坦承照片中的女子為鄭姓女同事，兩人已將往2至3年，鄭女會透過通訊軟體稱他為「寶寶」、「老公」，讓她聞言大受打擊，故依法向鄭女求償侵害配偶權的精神撫慰金200萬元。

對此，鄭女稱，與周男為不同部門的公司同事，2018年10月間透過專案合作才有所接觸，是周男先追求她，同年11月間知情周男已婚後，隨即與其保持距離，僅維持同事間必要的業務聯絡，但鄭男2020年10月突然聯絡她，錄下2人通話內容，還任意稱她介入婚姻等，明顯與事實不符合。

士林地院審理時，法官勘驗證據，認為周妻所提交的臉書合照中的女子使用的手提包，與鄭女社群上分享的款式相似，照片中的男性也與周男神似，此外，周男與鄭女的通話錄音內容中，鄭女與周男來回爭論為何周妻會擁有2人出遊的照片，鄭女還指責周男不該向妻子抖出她的身分等，均可認定2人關係超越一般同事的社交，不採信鄭女的說詞，審酌鄭女已離職，現為自由接案的模特兒、在IG上有數萬位粉絲追蹤等情狀，判鄭女須賠償周妻20萬元。可上訴。