豐原區豐勢路與國豐路口1日發生交通事故，家屬急尋現場影像釐清真相。(警方提供)

台中市40歲的吳姓男子1日清晨騎車出門上班，在豐原區豐勢路二段與國豐路三段口，和19歲巫男駕駛的汽車發生碰撞被車撞飛，造成吳男現場OHCA，經送署立豐原醫院急救後不治。家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行車影像的民眾，期能提供給警方釐清事故經過。

警方指出，這起意外發生在1日上6時35分，19歲的巫姓男子開車，沿豐勢路二段往東勢方向直行，碰撞40歲吳男騎的機車，吳男當場OHCA，經送衛福部豐原醫院急救後，仍宣告不治。警方依規定對駕駛和騎士做呼氣及抽血酒精濃度測試，2人都無喝酒情形，肇事責任尚在釐清中。

警方表示，吳男的家屬在豐原社團臉書PO網，急徵當時行車記錄器畫面佐證，供警方釐清肇事責任？家屬想要知道事情發生的經過，家屬只知吳男在路口待轉區等待燈號待轉，才剛起步就遭賓士車輛以高速撞上，無法知道當時的燈號？

警方說，吳男太太寫著：「請大家幫幫忙，讓我們能為我老公釐清真相，感激不盡」。警方呼籲，駕駛人應確實遵守交通標誌、標線規則及隨時注意車前狀況，才能避免發生事故影響行車安全。