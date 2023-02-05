高雄市客家事務委員會5日在新客家文化園區舉辦「新春祈福」祭儀，高雄市長陳其邁也前往共襄盛舉，陳其邁引領近百位客家鄉親遵循古禮行「三獻禮」祭拜，祈求天地諸神、伯公保佑新年平安順遂，他也宣布全國首所客語沉浸式非營利幼兒園將於3月啟用。

陳其邁表示，全國第1所沈浸式客語非營利幼兒園就設立於新客家文化園區文物館，預計下個月正式開園，同時高雄也是全國第1個將客語教育從幼稚園完整銜接到國中的城市。這幾年市府投注非常多資源，希望能夠更進一步保存客家傳統，讓客家文化可以源遠流長。

陳其邁進一步表示，高市府在幾個客家重點發展區增加各項基礎建設，同時也透過地方創生活動結合客家產業、觀光、農業，一方面能夠保存客家文化，二方面也能夠活絡客家的產業及經濟，一級到三級產業都能夠讓客家地區蓬勃發展。近年也逐漸有客家青年回到客庄，結合更多行銷、科技等創新觀念，成功讓客庄重新活絡。