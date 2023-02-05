南投一名男網友表示，假日到某國小借廁所，打開無障礙廁所發現裡面堆滿粗大的樹幹，不僅身心障礙者無法使用，就連正常人也無法如廁，他將其拍下PO上網，不少眼尖網友認出樹幹是龍柏，「隨便一根要價50萬」，擔心他遇到山老鼠，紛紛勸他報警。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在國小的無障礙廁所發現堆滿又粗又大的樹幹，一旁還有搬運用的推車，整個廁所空間都被佔滿，連一般人都無法進入如廁，更何況是身心障礙者。

貼文曝光，不少內行網友認出樹幹是「龍柏」，是尊貴的景觀樹種，因木紋變化多，常被製成高級木雕藝品，價格非常昂貴，「我99.99%跟你確認這就是龍柏，隨便拋售都有50萬」、「這樹幹是龍柏，很貴欸！確定不是盜竊嗎？」、「公廁？有可能是偷砍的龍柏？是公廁的話直接報警」、「你該不會意外破獲山老鼠集團」、「犯罪現場嗎？」

原PO事後也更新貼文說，拍攝地點是南投縣仁愛國小的無障礙廁所，已詢問過校方，得知所有的龍柏都是校方砍下來的，暫時放在裡面。