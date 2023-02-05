又見棒球隊！ 雙B轎車硬攔車一輪猛砸 小貨車前檔全毀

國道3號三峽交流道下交流道處3日下午發生自小貨車與賓士轎車行車糾紛，賓士車強行切入車道將小貨車攔下，隨即跟上1輛黑色自小客車，從車上走下3名手持球棒男子，砸毀小貨車前擋玻璃、車窗及後照鏡，隨後驅車揚長而去，貨車駕駛報警，警方已鎖定涉嫌車輛及砸車3人身分，將通知到案依法究辦。

貨車駕駛29歲林男表示，當天下午他前往三峽地區送貨，從國道3號三峽交流道下匝道時，1輛白色賓士車突然從槽化線硬切入前方車道，他緊急剎車才未撞上，隨後賓士車緊貼他的貨車左側，下交流道後，賓士車閃雙黃燈超前擋在前方，緊接著1輛銀黑色轎車駛來與賓士車併排，從車上下來3人手抄球棒，對著貨車一輪猛砸。

3名歹徒僅用17秒砸毀小貨車的前擋玻璃、車窗及後照鏡，然後迅速返回座車逃離現場，全程被小貨車行車紀錄器錄下。三峽警分局員警到場時，2輛涉案車輛已離開，警方根據車號鎖定作案車輛及涉嫌砸車的3名歹徒，將盡速通知到案。

警方表示，犯嫌已涉強制、毀損及恐嚇等罪嫌，另駕駛還違反道交條例43條危險駕車、56條違規停車、58條未保持車距及60條不遵守標誌標線，共可處2萬8200元罰鍰，並吊扣駕照6個月，全案將於犯嫌到案後依法偵辦。