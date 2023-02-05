影》蔡英文對林智堅=慈母害溺兒

新竹市前市長林智堅針對中華大學論文案提起訴願，近日遭教育部駁回。國民黨新北市議員葉元之指出，就是因為有總統蔡英文這個「慈母」，才給了林智堅戰清白的勇氣，導致他最後遭教育部認證連基礎的研究能力都沒有，「蔡英文對林智堅，就像慈母對暱子（逆子），愛之適足以害之」。

葉元之昨（4）日拍攝影片並在臉書表示，林智堅不懂自己的論文到底是不是抄的，但蔡英文不只要「全黨挺一人」，還一直說林智堅是清白的，給了林戰清白的勇氣，導致他最後被教育部認證，連基礎的研究能力都沒有，若以數學譬喻，就是連加減乘除都不會，哪有可能會微積分。

「這是誰害林智堅？不就蔡英文跟陳建仁嗎！」葉元之直言，行政院長陳建仁說自己在學術界有很高的成就，蔡英文也自誇是1.5個博士，但其博士論文到如今仍講不清楚，而林智堅在得到這兩位號稱是學術界強者的背書後，自以為真的沒問題，最後才慘遭打臉。