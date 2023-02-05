高雄市交通局致力於公車友善服務，舉辦「公民咖啡館」，邀請33名年長者及視障民眾、專家學者，一同討論公車友善服務上不足，並提出建議改進。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局致力於公車友善服務，替年長者、身障人士把關。為能更加了解友善服務環境，交通局舉辦「公民咖啡館」，邀請33名年長者及視障民眾、專家學者一同喝咖啡討論，並針對公車資訊、APP等方面，對於服務上不足部分，提出建議改進。

為提供更友善的無障礙運輸服務，交通局於今日舉辦公民咖啡館，透過「公民參與」方式，共同激盪出更加友善且符合年長、身障者需求的服務機制。

此次咖啡館邀請33位市民，以年長者及視障朋友為主，專家學者由高師大軟體工程與管理學系教授鄭伯壎、高科大行銷與流通管理系教授徐村和、成大都市計畫學系教授趙子元以及高市府相關局處、客運業者、特殊教育學校、相關協會機構與公民代表出席，與市民一同分組討論，理解現今的友善環境概況。

在分組討論中，一同研議「公車友善服務」的具體精進推動策略，包含「簡便的公車事前預約機制」、「通用化的網頁與APP資訊呈現畫面」以及「服務教學與推廣」等。

市民提出許多使用上的建議，包括「向業者預約公車時可備註乘坐輪椅或視障者，讓駕駛長預先因應」、「公車車頭LED顏色及配置建議調整更易辨識」、「針對服務身障、視障者之駕駛長應多加鼓勵或表揚」、「建議可以設計統一牌面或識別（例如：白手杖）讓駕駛長更容易辨識」。

交通局表示，高雄市身障者約14.6萬人，另65歲以上高齡者佔全市人口已達17％，外出使用公共運輸服務過程，希能提供身障者與高齡者更便利的搭乘環境。

交通局指出，「公民咖啡館」從多元角度探討目前視障者、身障者與高齡者搭乘公車的痛點與需求，同時讓與會者了解公車營運服務的模式，透過腦力激盪的過程，提出具體改善建議及策略，共同創造對使用者更便利、更友善的搭車機制與環境。

交通局表示，經由公民參與方式分享使用公車經驗與痛點，會將民眾意見作為後續推動多元族群公車友善服務參考，希望透過參與公民咖啡館增進與民眾對話機會，加強意見互動，期待提供更符合多元族群的友善公車服務。