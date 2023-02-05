泰國F4抵台5誇張行徑眾傻眼 道明寺Bright記者會嗑餅乾 @chinatimesent

「泰國F4」Bright、Dew、Nani和Win 4日來台為之後見面會做準備，沒想到四人卻接連出現記者會大遲到、邊拍照邊吃零食、受訪擺臭臉、不尊重採訪流程、限制攝影記者選用照片等行徑，引發外界熱議，而訪問結束當晚粉絲更直擊Dew、Nani和Win在東區夜店玩樂。

泰版F4今（5）日將在台舉行粉絲見面會，但在昨（4）日結束訪問後，四人先是到西門町用餐，並在限時動態中打卡，不過就在距離見面會不到24小時的時間，Dew、Nani與Win被粉絲直擊到東區夜店玩樂，片中三人隨著音樂舞動，其中一人更沒有配戴口罩，一路玩到清晨才返回飯店。

事實上，「泰國F4」Bright、Dew、Nani與Win因演出泰版《流星花園》而爆紅，今（5）日將在台舉行粉絲見面會，不過四人在昨（4）日抵台時，因走VIP通道讓苦苦等候的上百名粉絲撲空，之後在記者會時遲到一個多小時，拍照受訪時還自顧自地吃餅乾。

另外，在受訪時的回答還有些空泛，感覺沒有事前做準備，讓在場媒體相當傻眼，惹出相當大的爭議，如今再被爆出演出前夕到夜店玩樂至凌晨，又再度引發討論，對此，主辦方皆未做出任何回應，但許多粉絲急護航表示，他們可能是趕行程太忙、太累才會遲到及沒時間吃東西。