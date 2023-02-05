桃園市47歲張姓男子1日到桃園區會稽一街附近要抓過山蝦，回家時發現汽車電瓶故障，發現路邊1輛機車老舊，竟撬開騎走，準備拔取電瓶使用，為避免電力不夠，還繞了幾個小時充電。最後幫自己車輛啟動後，就駕車離去，警方逮捕後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，有民眾報案指放在會稽一街的機車遭人竊走，員警依規定受理，並積極展開追查。警方發現，張男2月1日晚上19時許將機車騎走，接著騎著機車連續在附近繞了數小時，之後抱著機車電瓶到經國路某停車場，隨即駕車離開。

員警循線將張男查緝到案，他表示1天將車開到停車場後，到附近的溝渠去抓過山蝦，回到停車場發現車輛電瓶壞了，在會稽一街發現被害人的機車較為老舊，就用鑰匙撬開車鎖騎走，準備拔取機車電瓶使用，為避免電瓶電力不夠，還刻意繞著附近跑了數小時「充電」，再將機車騎到停車場附近，拔取電瓶成功啟動車輛後駕車離去，沒想到會被警察抓，全案依法函送偵辦。