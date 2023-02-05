火車頭啟航揪您到后里賞櫻採果，並到后義宮搓湯圓慶元宵。（林東成提供）

火車頭啟航揪您到后里賞櫻採果，並到后義宮搓湯圓慶元宵。（林東成提供）

火車頭啟航揪您到后里賞櫻採果，並到后義宮搓湯圓慶元宵。（林東成提供）

台中市后里區火車頭社區營造促進協會，舉辦「火車頭啟航，揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料」活動，5日結合元宵節傳統民俗節慶舉辦健行活動，並邀請民眾在后義宮搓湯圓，吸引許多民眾參加。市議員陳本添及運動局長李昱叡亦到場為民眾加油打氣。

台中市后里區火車頭社區營造促進協會理事長林東成說，后義宮附近早期為糖廠五分車的火車站，地方俗稱「火車頭」；崴立機電公司認養中科櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等數百株櫻花；每年櫻花季皆吸引大批遊客到訪賞櫻。

林東成指出，后里盛產柑橘、高接梨、馬鈴薯、香水百合、劍蘭、火鶴等，在政府積極輔導之下，為農民帶來高經濟效益；還有后里馬場及后豐鐵馬道等休閒產業。

林東成表示，今年后里中科崴立櫻花園區的櫻花，預計2月18日至3月10日是花期，台中市后里區火車頭社區營造促進協會因此向觀光旅遊局爭取經費，舉辦「火車頭啟航，揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料」活動，將邀請民眾到后里一日遊，賞櫻、採果、吃好料。

今天配合元宵節，台中市后里區火車頭社區營造促進協會則在后義宮廣場前舉辦「搓湯圓」活動，吸引大小朋友一起傳承這民俗傳統及技藝，並邀請農友在現場擺攤展售農特產品，為農友行銷葡萄等農作；上午並舉辦健行活動，吸引大批民眾參與。

林東成表示，「火車頭啟航，揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料」活動，將透過專業解說員連結后里區萌坊蘭園、后里馬場、后里農會、森林公園、中社花市、月眉大樟樹、月眉糖廠、貓仔坑休閒農場、后豐鐵馬道、九號隧道等景點，行銷山城后里，讓更多人認識后里之美及在地農特產品等，進而行銷后里。

火車頭啟航后里賞櫻採果