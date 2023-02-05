劉以豪和殷桃確認感情後熱吻。（愛奇藝國際站提供）

劉以豪和殷桃戲裡大談姊弟戀。（愛奇藝國際站提供）

大陸大滿貫影后殷桃和劉以豪主演的職場愛情劇《耀眼的你啊》大談甜蜜姊弟戀。劇中她飾演職場新女性康子由，事業跟家庭的打擊下，無心開啟戀情的她，卻戀上帥氣的年下醫美醫師聶允澤（劉以豪飾），重燃起愛情火花。殷桃表示現實生活中並不在意年齡的差距，認為婚姻不是必備品，「如果遇到想一生攜手走下去的人，是很幸福的事情。」。

隨著劇情發展，兩人感情日漸升溫，在第15集中，殷桃與劉以豪相約在酒吧見面，劉以豪提及上次殷桃到他家時，面對他的告白，最後只留下了三鞠躬便落荒而逃的事情。而劉以豪在酒吧中再度對她深情告白，這次殷桃決定勇敢面對自己的心意，殷桃再次被帶到劉以豪的家中，兩人不只正式確認了情侶關係，還迎來了浪漫的高甜吻戲，兩人從樓梯熱吻到床上，種種甜蜜互動也助愛奇藝站內熱度破7000大關。

熱愛運動的殷桃提及維持完美體態最好的方法就是鍛鍊。不過她曾邀約工作人員一起去爬山，沒想到被多次拒絕，還因此上了微博熱搜，她無奈地説：「我是很喜歡爬山的，因為工作人員總是坐在電腦前面，想帶著他們一起去爬山，對他們的身體好，結果完全被拒絕，就連發紅包都沒用，他們就是不想動！」

《耀眼的你啊》正於iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。