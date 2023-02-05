竹科管理局確定提告林智堅 王鴻薇揭進度狠嗆翁達瑞 @ChinaTimes ​

國民黨立委王鴻薇今（5）日公布，竹科管理局已針對前新竹市長林智堅的中華大學論文抄襲案提告，相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人更大酸「真的被民進黨拋棄了」。

王鴻薇提到，她出任立委後，要求竹科管理局一定要在時限內提告，避免林智堅躲過應有的法律追溯，而竹科管理局具體回覆她，去年（2022）12月30日已向新竹地院遞交民事起訴狀，今年1月3日也已向新竹地檢署提出刑事告訴狀。

對此，PTT鄉民狠酸「真的被民進黨拋棄了，可憐哪！」「牆倒眾人推，鼓破萬人捶，好戲開始囉。」「打落水狗的概念。」「蔡英文也還沒道歉。」「一屍N命，命可能都小智的。學倫會死兩次，退選死一次，被余正煌和竹科提告，生死未卜，但教育部訴願又已死一次。」

另外，有網友指出，竹科管理局提告林智堅，與先前資策會提告新竹市長高虹安一事類似，認為此舉很無聊，此說法遭到其他鄉民反駁，他們的意見包括「哪裡無聊，跟資策會案也差太多。」「這跟高被資策會告是兩碼子事，高至少是原作者，看起來才像是操弄，反觀林根本是亂抄。」