62歲男星何家勁過去因演出包青天，有「最帥展昭」封號，近年他淡出演藝圈，改經營個人品牌「勁家莊」，生意做得有聲有色，身家粗估至少有上億。何家勁不時分享近況，又開直播與網友互動，十分親民。日前，有網民問到何家勁當年做演員時的薪水，他大方表示：「在香港電視台當演員，那一份月薪，非常低。」

何家勁是最後一屆TVB電視藝員訓練班的學員，畢業後開始演藝之路。他直言當年演員薪水非常低：「因為我們都是一年簽150個小時的工作，每一個電視劇，譬如說你拍一個電視劇，一集哪怕你出鏡一個鏡頭、兩個鏡頭，都會當你一個小時，現在怎麼樣我不知道啦。」

他也提及，「你一年裏面拍了150個小時的東西，150個小時之後那些就另外補償給你，要不然你每個月拿五千就五千（港幣，以下同，約19,000新台幣），拿七千就七千，八千就八千，當演員這個錢真的一把眼淚一把鼻涕啊。」

所幸的是，在何家勁淡出演藝圈後，他與好友投資3000萬港幣，共同創辦主打五穀綠色生態的食品「勁家莊」，其後便定居大陸專心經營生意，經過多年來的打拚，產品十分熱銷，生意亦已上軌道，外界估計他已身家過億。

據了解，「勁家莊」佔地5.4萬平方米（約58.1萬平方呎），周圍依山傍水，風景宜人，何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點，不但榮獲「廣東省工業旅遊示範基地」稱號，更被評為「國家AAA級旅遊景區」，令到訪遊客讚嘆不已。

不過，近日有人曬出何家勁在惠州工廠的招工信息，普工的最低工資3500元人民幣(約新台幣15,000)，上限是5500元人民幣(約新台幣25,000)，包吃包住，還會購買社保等，但不網友人覺得工資太少了，認為勁家莊是黑廠，也有人說工資屬市場正常水平。面對網友的質疑和嘲諷，何家勁也只是選擇了笑臉相對，就發出影片並配文：「開開心心出差！平平安安回家！」高EQ的回應，也讓網友們相當敬佩。