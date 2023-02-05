衛福部統計，肝癌高居我國主要癌症死因的第2位，每年有超過1萬2千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，一名年近50歲的男性上班族經常應酬，重視健康會定期健檢，但有天突然吐血送醫，檢查發現竟是罹患肝硬化；醫師表示，體檢常見的肝指數GOT和GPT其實與肝硬化診斷無關，而是需要另外的超音波、血液檢查。

家醫科醫師陳欣湄日前在節目《健康2.0》指出，這名年近50歲的男性上班族，是B肝帶原且工作需要經常應酬飲酒，不過他很有健康觀念，定期做健檢，數字也正常，卻在某天突然吐血被送進急診，醫師發現他食道靜脈曲張，被磨破而大出血，進一步檢查發現罹患肝硬化。

陳欣湄表示，患者得知罹患肝硬化非常訝異，明明就有定期健檢，數字正常，但陳欣湄表示，成人體檢常見的肝指數GOT和GPT，與肝硬化診斷沒有關聯，很多人已經肝硬化了，但看健檢報告的肝指數都正常。陳欣湄指出，肝硬化診斷是看肝纖維化的超音波檢查及分級指數，分級指數包括症狀及3種血液指數，膽紅素、白蛋白及凝血功能，建議有不正常傷肝行為者，定期健檢時將以上檢測納入其中。

外科醫師江坤俊表示，很多肝病在中晚期時會出現「肝掌」，大拇指下方的大魚際肌及小姆指下方的小魚際肌會特別紅，手心顏色則變白，原因是肝功能受損影響代謝，而不管性別，人身上都有雌激素要代謝，當肝臟代謝不好，雌激素會使周圍血管擴張，導致出現紅色的「肝掌」。