NetFlix超夯韓劇《黑暗榮耀》自播初以來話題不斷，由韓星宋慧喬所飾演的角色，不僅家境清寒，還備受同學以殘忍方式霸凌，令觀眾看得怵目驚心，但沒想到現實生活中，真的有女星也曾遭遇過類似的經歷。演員張家瑋近日就發文表示，自己在看《黑暗榮耀》時便勾起學生時期的痛苦回憶，遭霸凌的方式也令網友們心疼不已。

張家瑋昨（4）日晚間於個人臉書及IG的限時動態上發文表示「黑暗榮耀第一集的前頭，才剛看到女主角被霸凌，手被抓著士電捲棒的溫度，我就馬上想起曾經手肘被抓去試打火機的溫度，至今疤痕都還在….這世界為什麼會有霸凌，到底…..？我永遠記得那兩個女生的名字」大方公開自己過去曾被用打火機霸凌的過程，也令眾人相當震驚。

而根據《ETtoday》的報導，張家瑋透露自己在求學時生活相當不順遂，在小學時就曾遭到同學霸凌。她透露，曾遇到有一個暴力傾向的同學，曾用碎掉的筆蓋割她的手；也曾有同學將她的東西撕碎埋在學校的後花園中，讓她當時只能邊哭邊挖出自己的東西。不過張家瑋也強調，國小被欺負的回憶雖已經過去了，但只要接觸到某些關鍵字，還是會讓她喚起不愉快的回憶。事實上，張家瑋出道以來便憑著亮麗外表、優雅氣質，與自然的演技受到觀眾喜愛，近期更以《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》等劇使人氣飆升，但沒想到她過去也曾遭到校園霸凌，令人聽了相當心疼。

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