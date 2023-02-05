小港山明路與水秀路口，昨日深夜黑白2輛車將馬路當賽車場，進行直線競速。（摘自社會事新聞影音）

小港山明路與水秀路口，昨日深夜黑白2輛車將馬路當賽車場，進行直線競速。（摘自社會事新聞影音）

昨日深夜高雄小港區山明路與水秀路口，有黑、白車兩輛改裝車，在馬路上競速飆車，因加速時噪音吵雜，影響附近居民入睡，有民眾將擾民行徑拍下放在網上。警方表示，目前尚未獲報，後續調閱監視器，釐清車主身分，車主將面臨《道路交通管理處罰條例》處罰，並依噪音管制法第13條函請環保局裁處。

昨日深夜11時50分許，小港區山明路與水秀路口有黑白2輛改裝車，將馬路當成賽車場，進行直線競速追逐，因改裝車加速時造成震耳欲聾的噪音，讓路兩旁的住戶深夜中遭驚醒，有住戶將競速過程拍下，上傳至社群平台「社會事新聞影音」。

小港分局表示，未接獲相關報案資料，將根據影片時間路段調閱監視器，釐清車主身分，而違規事證查證屬實將立即依相關規定處罰，車主將面臨《道路交通管理處罰條例》處罰，並依噪音管制法第13條函請環保局裁處。

小港分局指出，後續將針對該路口除加強巡邏取締外，也規畫派員警於該處守望取締告發。