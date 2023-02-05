近來詐團以LINE定時回報，詐騙被害人上百萬元。（記者翻攝畫面）

常見假冒公務機關詐騙手法多為撥打市內電話，用語音的方式要被害人轉接客服人員，並以被害人遭冒用身分辦理文件、請領健保補助或電話費未繳等理由，要協助轉接警察機關製作筆錄。近日，刑事局發現，詐團改由以LINE傳送法院偽造公文取信被害人，須被害人配合監管帳戶等話術行騙得逞。近期還發現詐騙集團為了監控被害人，要求每日定時都須回報，

離島1名60歲廖姓男子於住家接獲自稱電信局電話，稱被害人有一筆電話費未繳，廖姓男子與對方確認該未繳費號碼非本人使用後，對方提供一組電話號碼要廖姓男子報案，該名警官聲稱廖男涉及販毒及洗錢案件，廖情急之下詢問如何解決，並由假檢察官加入廖男的LINE並要求每日上、下午定時回報行蹤，且將帳號密碼提供予詐騙集團，事後被害人刷銀行存摺發現帳目不對，遂報警處理，損失數百萬元。

北部1名60歲張姓女子在家中接獲自稱板橋戶政事務所來電，表示有人拿其委託書要申請戶籍謄本，張姓女子稱並沒有委託任何人辦理該項業務，詐團便協助張姓女子向警察局報案，假警察便要求於電話中錄音作筆錄，告知張姓女子帳戶涉及人頭帳戶，經詢名下資產後，以需比對指紋證明非犯罪嫌疑人為由，要求張姓女子將銀行保險箱內金飾等物當面交付予對方，接續假檢察官要求張姓女子早、中、晚都必須LINE回報行蹤，並指示解除美金定存、用儲蓄保險借錢，損失數百萬及金飾。

刑事警察局提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙！

另分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾5成，顯見年長者族群及退休人員為此類詐騙手法高發族群，民眾應時常關心身邊年長者，尤其是長期獨居者。民眾接到相關語音詐騙電話，務必保持冷靜，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

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