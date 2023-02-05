網友在新竹市前市長林智堅臉書回覆長文，直言看完教育部回函後，感到曾幫他辯解是一件很丟臉的事情。（圖／翻攝自林智堅臉書）

前新竹市長林智堅的中華大學與台灣大學論文均遭認定抄襲，學位皆被撤銷，他因此提出訴願，日前教育部已駁回中華大學的部分，決定書中甚至稱「於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處」，讓部分綠粉崩潰，在林臉書留言直呼「看到教育部的回函，就覺得曾經幫你辯解是一件很丟臉的事情！」

林智堅中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部1月19日發文將訴願駁回，訴願決定書中更載明，林出席學倫會時，因無法明確回答論文的相關問題，被認為「於一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處，難認需運用複雜統計方法之OO期末報告書係由訴願人所撰擬。」

此結果被公布後，讓林智堅再度成為網友討論焦點，雖然其臉書已有約1個月未更新，但仍有綠粉忍不住在1個月前的貼文下回覆長文，直言看到教育部的回函後，覺得曾幫他辯解是一件很丟臉的事情，「早知道你是這麼沒料的人，早點承認，我們這些願意相信證據、相信是非的人，也不會做出這麼錯誤的判斷」、「我真的不能理解，你為什麼還能上節目去侃侃而談你沒有錯，真的很氣憤有你這種洗學歷的學生存在，學歷不能代表一切，但人品很重要，你現在連人品都沒有，丟臉」。

不過也有網友持續力挺，留言向林智堅喊話，「你在新竹市的努力市民都看得到，五星市長是事實，現在只是被祭旗而已，前路已斷換個方向重新出發，未來政壇還是有你一席之地，希望你不要心灰意冷。加油」、「教育部真的很糟糕，讓人無法信服……小智市長加油。」