好萊塢影星連恩尼遜。（美聯社資料照）

UFC格鬥明星「惡人」麥葛雷格（Conor McGregor）最近和影星連恩尼遜（Liam Neeson）隔空較勁，原因是連恩尼遜在《男士健康》雜誌訪談時批評了UFC綜合格鬥以及麥葛雷格的張狂性格，甚至認為麥葛雷格「敗壞了愛爾蘭人的名聲」。

主演過多部動作電影的連恩尼遜，在訪談中毫不掩飾他對綜合格鬥的輕蔑：「我無法忍受UFC，對我而言他們就像酒吧裡幹架，愛好者們會否認，聲稱他們歷經了多少苦練之類的，但我覺得你何不乾脆拿酒瓶給對方當頭砸下去？還有我討厭UFC的那個列布拉康（愛爾蘭傳說的綠衣小精靈）麥葛雷格，他讓愛爾蘭人蒙羞，我知道他體格很棒，那方面我敬佩他，但我還是無法接受。」

麥葛雷格出生於愛爾蘭共和國的首府都柏林，連恩尼遜則出生於北愛爾蘭（屬於聯合王國的一部分）。麥葛雷格是愛爾蘭最有名的公眾人物之一，他每次出戰都不忘帶著國旗，然而他的稱號「Notorious」（惡名昭彰）也代表他其實是個爭議巨大的明星，也有一些自家人對他看不順眼。為了反擊連恩尼遜的言論，他前日推文寫道：「永遠的愛爾蘭驕傲。」

This Liam Neeson and Conor McGregor business has gone completely out of hand.😲 pic.twitter.com/9cp1VxdoI8 — Little Green (@thelittlegreen6) February 3, 2023

網友還剪接了電影《即刻救援》的片段，連恩尼遜飾演的主角說出著名台詞：「我會找到你，然後殺了你。」碰巧麥葛雷格最近在外騎單車的時候出車禍，自稱「差點被撞死了」，網友就把幾段影片剪輯在一起，看起來就像是連恩尼遜意圖駕車襲擊麥葛雷格。