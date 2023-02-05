7-11將草莓運用在小可頌、煉乳軟法麵包等多種烘焙品項上，軟萌外觀搭酸甜滋味抓住大人小孩視線，「草莓雙餡夾心布雪」32元。（7-11提供）

萊爾富推3款草莓風味麵包，包含柔軟不甜膩的「究菓草莓風味瑞士捲」49元；即起消費滿額還可抽旅遊金。（摘自萊爾富IG）

OKmart獨家販售「乖乖彎的脆果-草莓煉乳」，酸甜滋味和新奇造型療癒心靈，25元。（OKmart提供）

情人節在即，恰逢草莓產季，多款浪漫季節限定新品紛搶市。超商看好每年草莓季是全年最受歡迎檔期，尤其風味飲品、甜點佔草莓商品業績中5成，便推各式粉紅外觀的蛋糕和手搖，搭配買一送一、抽旅遊金等促銷擄獲少女心，預期相關類別銷售額可攀升1成以上。

7-11以「草莓時尚秀」為主題，讓OPEN!家族躍上新品包裝，包含「草莓雙餡夾心布雪」，標榜造型軟萌，內餡以草莓醬混合蔓越莓果粒，酸甜挑逗味蕾；飲品方面，CITYPEARL首次推「春日莓好氣泡珍珠」，以草莓、藍莓和蔓越莓等多重果香交織，結合氣泡水與珍珠豐富口感，8日至12日APP行動隨時取享買一送一；另3月7日前，草莓季指定零食、糖果、飲料任2件8折、3件77折。

全家預告將推一系列初戀粉色系的草莓逸品，好比「蠟筆小新冰淇淋草莓風味」，外盒粉嫩並伴隨卡通中的經典IP鱷魚阿山，內裡則以特調草莓製作訴求甜而不膩；飲料則推自有品牌「FamiCollection草莓甘露」，採HPP冷高壓保鮮技術，保留草莓果肉自然風味，搭椰漿與椰果使香氣濃郁更添層次，8日至3月7日享第二件6折。

萊爾富「粉紅生活節」同樣開跑，以3款新麵包搶攻草莓控荷包，包括「究菓草莓風味瑞士捲」，以柔軟戚風蛋糕搭草莓奶油霜，口感不死甜且份量剛好，作早餐或下午茶都合適；另即起於門市消費滿222元贈單包抽取式衛生紙，消費滿百並登錄序號可抽雄獅旅遊金1萬、露營車行程套組。

OKmart草莓商品主打獨家販售的「乖乖彎的脆果-草莓煉乳」，以彎型玉米脆果融合煉乳與草莓風味，酥脆甜蜜口感療癒心靈；另8日前推「玉兔迎春好OK」，逾300項零食、飲品第2件6折起，乳含量破60％的「午后時光-重乳草莓奶茶」也能以划算價格買下。