台中市大里區大里路433巷路面出現龜裂、下陷，恐影響用路安全。（立委何欣純提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區大里路433巷路面出現龜裂、下陷，疑因龍船埤排水護岸基礎年久破損導致路基掏空。（立委何欣純提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區大里里里長李錫全日前巡查發現，大里路433巷路面出現龜裂，由於大里路路側緊鄰龍船埤排水護岸，他懷疑事由不單純，向立委何欣純及市議員林德宇陳情，日前邀集相關單位會勘，研擬改善方案。

李錫全指出，大里路433巷周遭為農村型社區，附近住民出入均須依靠該道路，而緊鄰的龍船埤排水護岸建造約20年之久，他擔心是地下掏空、下陷而造成路面龜裂；去年水利局已有針對周遭部分路面進行修復，但大里路433巷路段較長沒有施作，因而向民代陳情。

何欣純、林德宇日前邀集農田水利署、市府水利局、養工處及區公所等單位會勘，發現龍船埤排水護岸基礎疑似因年久破損導致路基掏空，加上周遭重車出入，致使路面局部下陷，有影響社區居民及用路人安全之虞。

林德宇要求市府水利局應盡速提報龍船埤排水護岸基礎改善計畫並送報農田水利署爭取中央經費；何欣純也當場責成農水署在收到計畫後應速速審查後核撥經費予以改善，地方、中央共同合作解決問題。

台中市政府水利局表示，該路段鄰近的龍船埤排水為既有灌溉排水路，屬農田水利署權管；該段護岸老舊破損，基於維護台中市地區排水功能及鄰近道路通行安全，水利局協助評估該段護岸約200公尺修復所需經費，後續將所需計畫經費提送農田水利署爭取中央經費辦理護岸修復，以共同合作解決地方問題，保護市民行車安全。