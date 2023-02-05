壽司店不只餐點海味飄香、轉扭蛋有趣，就連甜品都有粉絲擁戴。壽司郎過去常被形容「被壽司耽誤的甜點店」，除了北海道牛奶霜淇淋等，此次為迎接情人節，限定推出「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，另14日當天消費滿額還送寶可夢夾鏈袋。

此次壽司郎期間限定推出的「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，蛋糕體選用化口性極佳的可可海綿蛋糕與濃厚的生巧克力、輕柔的巧克力慕斯，交織出多層次美味；生巧克力中還加入杏仁粒，讓口感變得更豐富，整體微苦微甜，像極愛情裡的各種面貌，售價60元。

此外，於14日情人節當天至全台壽司郎店內用餐，單筆發票金額滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得「寶可夢夢幻粉彩夾鏈袋」，全台總計2萬9800個，數量有限送完為止。

爭鮮則在2月推出邀好友送壽司活動，28日前邀請成功數量前100名，可大口爽吃壽司，第一名贈1000盤；另外最快邀請到100人的30位參賽者也可獲得免費吃10盤。